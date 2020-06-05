Детска градина „Еделвайс“ е затворена за дезинфекция

Община Сливен преди 31 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 18

Детска градина „Еделвайс“ е затворена за цялостна дезинфекция. Причината е, че две деца от различни групи са имали контакт с лица с потвърдени проби за коронавирус. Децата са поставени под карантина.

Всички родители са уведомени още в четвъртък вечерта. Детската градина ще отвори врати в понеделник.

Анализът сочи, че в целодневните групи в детските градини на територията на община Сливен за учебната 2019/2020 г. са записани общо 3 141 деца, 2 643 от които в град Сливен.

На 29 май, когато детските градини подновиха своята дейност, е имало общо 297 деца, на 1 юни – 765, на 2 юни – 808, на 3 юни – 795, на 4 юни – 824 и на 5 юни – 710.

Общият брой на децата, записани в яслите е 392. От тях на 29 май е имало 71 деца, на 1 юни – 140, на 2 юни – 152, на 3 юни – 152, на 4 юни – 151 и на 5 юни – 144.

05.06.2020 г.