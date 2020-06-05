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Благодарствено писмо към Ротари-Сливен за направено дарение за недоносените деца

05 юни 2020 12:06, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 40 минути, брой четения: 24
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Благодарност към „Ротари” клуб Сливен отправя Отделението по неонатология към МБАЛ "Д-р Иван Селимински". Писмото е за проявения жест на хуманност и съпричастност, насочен към най-малките недоносени пациенти. С дарени средства от благотворителния коледен бал /м. декември 2019 г./ е закупен апарата Индиректен офталмоскоп, който е от изключителна важност за ранна диагноза и лечение на ретинопатия при недоносени новородени.

 

Пълният текст на благосарственото писмо - в прикачения файл

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Благодарствено писмо [68.7KB]

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