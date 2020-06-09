Отмяна на лятна музейно-образователна програма

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 34 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 27

Скъпи родители и деца,

РИМ - Сливен Ви съобщава, че във връзка с изострената епидемиологична обстановка в страната през последните дни и получените днес Методически указания и препоръки от Министерството на културата, адресирани до директорите на музеи и др. културни институти, се налага да отменим музейно-образователната ни програма "Ваканция в музея" за неопределен период от време.