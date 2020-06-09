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Отмяна на лятна музейно-образователна програма

09 юни 2020 11:28, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 34 минути, брой четения: 27
РИМ - Сливен

Скъпи родители и деца,

 

РИМ - Сливен Ви съобщава, че във връзка с изострената епидемиологична обстановка в страната през последните дни и получените днес Методически указания и препоръки от Министерството на културата, адресирани до директорите на музеи и др. културни институти, се налага да отменим музейно-образователната ни програма "Ваканция в музея" за неопределен период от време.

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