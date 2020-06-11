Цялостна дезинфекция в град Сливен и в две детски градини

Община Сливен преди 49 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 39

В Сливен снощи беше извършена цялостна дезинфекция. Тя обхвана критичните точки в града, кварталите „Надежда“ и „Речица“, основните булеварди и улици.

Дезинфекция ще бъде извършена и на две от помещенията в Детска ясла № 15, които са част от Детска градина „Вержин и Хаик Папазян“ в Сливен и Детска градина „Радост“ в село Камен. Причината е, че деца от различни групи са били в контакт с лица с потвърдени проби за COVID-19. Двете помещения на сливенската ясла разполагат с отделен вход и нямат връзка с основната сграда на детската градина. Родителите са уведомени още вчера. От понеделник децата ще могат отново да се върнат в детските градини.

11.06.2020 г.