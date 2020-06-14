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Нова заповед: дискотеките и нощните клубове могат да възобновят дейността си

14 юни 2020 11:38, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 43 минути, брой четения: 29

По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов, министърът на здравеопазването издаде нова заповед, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Съгласно заповедта, от 15 юни, понеделник, дискотеките, нощните клубове и пиано-баровете могат да възобновят дейността си. Изискването е да бъдат спазвани въведените в страната противоепидемични мерки.

Целият текст на заповедта: в прикачения файл.

Файлове

Заповед 337 [90.6KB]

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