Пренъсване водоподаването на част от с.Сотиря

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване подмяна на водопровод на 15.06.2020 г.(понеделник) до цялостната му подмяна

ще бъде прекъснато водоподаването в северозападната част на с.Сотиря,