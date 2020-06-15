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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Предстои третиране на площи с праскови и череши в землище „Речица“

15 юни 2020 16:57, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 24 минути, брой четения: 30
chereshi

Община Сливен уведомява собствениците на пчелни семейства, че на 15 и 16 юни от 5 до 10 часа ще бъде извършено третиранe срещу мана, бяла ръжда, плодова муха и въшки върху площи с череши и праскови. Дейностите ще са в имоти с №№ 67338.854.075, 67338.877.126, 67338.879.114, 67338.879.115, 67338.855.126, 67338.855.127, югоизточно от квартал „Речица“. Третирането ще се извърши с препарат „Сигнум”, „Моспилан“, „Дека ЕК“. Карантинният срок е съответно 14,7 и 3 дни.

Собствениците на пчелини семейства да предприемат мерки за тяхното опазване от отравяне.

15.06.2020 г.

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