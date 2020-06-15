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Възстановено топлоподаване

15 юни 2020 20:05, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 17 минути, брой четения: 10
toplo

Уважаеми клиенти,

 

От днес 15.06.2020г. топлоподаването към целия град е възстановено. Напомняме, всички потребители на битова гореща вода (БГВ) да затворят крановете на бойлерите си, за да не създават смущения в инсталациите.

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