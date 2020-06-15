Възстановено топлоподаване

Топлофикация-Сливен преди 17 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 10

Уважаеми клиенти,

От днес 15.06.2020г. топлоподаването към целия град е възстановено. Напомняме, всички потребители на битова гореща вода (БГВ) да затворят крановете на бойлерите си, за да не създават смущения в инсталациите.