Пренъсване водоподаването на част от с.Сотиря

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване подмяна на водопровод от 15.06.2020 г.(понеделник) до цялостната му подмяна

ще бъде прекъснато водоподаването в северозападната част на с. Сотиря.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.