Прекъсване водоподаването на с.Ковачите

ВиК-Сливен преди 11 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.06.2020г.(Сряда) от 09.30 ч. до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Ковачите

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.