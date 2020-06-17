Прекъсване водоподаването на част от кв.Комлука

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.06.2020г.(сряда) от 20.00 ч. до 22.00 ч. е прекъснато водоподаването в Западната част на кв. Комлука.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.