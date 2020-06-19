Прекъсване на водоподаването на част от кв. Комлука

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Днес 19.06 /петък/до 12.00ч. поради авария е прекъснато водоподаването на част от кв.Комлука северно от ул. Асеновска .ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.