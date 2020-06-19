Прекъсване водоподаването в района на ул."Михаил Чайковски"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл на 19.06.2020г.(петък) до 16.30ч. е прекъснато водоподаването в района на ул."Михаил Чайковски" и ул. "Добри Чинтулов".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.