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Видео, посветено на два от обектите на РИМ - Сливен

19 юни 2020 15:23, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29
къща-музей Сливенски бит

Днес бе публикувано видео съдържание, акцентиращо върху два от обектите на РИМ - Сливен, а именно къща-музей "Сливенски бит" и къща-музей "Добри Чинтулов". Видеото е изцяло на английски език и цели да популяризира историческите забележителности на нашия град сред чуждестранната аудитория.

 

Прилагаме линк към YouTube:

https://youtu.be/79XbpXIv6w0

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