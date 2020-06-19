Видео, посветено на два от обектите на РИМ - Сливен

Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Днес бе публикувано видео съдържание, акцентиращо върху два от обектите на РИМ - Сливен, а именно къща-музей "Сливенски бит" и къща-музей "Добри Чинтулов". Видеото е изцяло на английски език и цели да популяризира историческите забележителности на нашия град сред чуждестранната аудитория.

Прилагаме линк към YouTube:

https://youtu.be/79XbpXIv6w0