Прекъсване водоподаването на с.Сотиря

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 15 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 20.06.2020г.(събота) до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Сотиря.

При възможност водоподаването ще бъ възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.