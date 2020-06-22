Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Клуцохор"

ВиК-Сливен преди 40 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.06.2020г.(Понеделник) от 09:00ч до 12:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" в района около Старата Клуцохорска Баня - ул "Радецки", ул. "Баба Тонка", ул. Харкан и др.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.