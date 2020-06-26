Почина Ненчо Ненчев

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 ден, брой четения: 201 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 201

С прискърбие научихме за кончината на дългогодишния

учител по химия в ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" - Ненчо Ненчев.

Ние, неговите колеги, ще го запомним с всеодайната му работа и

с успехите на неговите ученици.

Мир на праха му!

От колектива на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" - Сливен