Прекъсване водоподаването на с.Селиминово

ВиК-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 105 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 105

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.06.2020г.(събота) до 14.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Селиминово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.