Прекъсване водоподаването на с.Самуилово

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.06.2020г.(Петък) от 09.00 ч. до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Самуилово

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.