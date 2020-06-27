Прекъсване на водоподаването на с. Струпец

ВиК-Сливен преди 9 часа, брой четения: 81 Излъчване:преди 9 часа, брой четения: 81

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 28.06.2020г.(Неделя) от 08:00 ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Струпец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.