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На вниманието на седмокласниците и техните родители!

28 юни 2020 19:39, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 9 часа, брой четения: 103

График с дейностите за прием на ученици след 7 клас в прикачения файл.

Файлове

Прием след 7 клас [19.0KB]

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