На вниманието на седмокласниците и техните родители!

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 9 часа, брой четения: 103 Излъчване:преди 9 часа, брой четения: 103

График с дейностите за прием на ученици след 7 клас в прикачения файл.

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