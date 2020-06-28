Прекъсване на водоподаването в гр. Шивачево

ВиК-Сливен преди 6 часа, брой четения: 93 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 93

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт от 22.00ч на 28.06.2020г.(неделя) до 16.00ч. на 29.06.2020г.(понеделник) ще бъде прекъснато водоподаването на г.Шивачево.

При възможност водоподаването ще бъ възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.