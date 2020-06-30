На добър час, мили наши седмокласници!

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/570142130366440/UzpfSTQyMDI3NTU4ODgxODY4Mjo2OTM1NzQ1NjgxNTU0NDg/

Запазете в сърцата си всички хубави спомени и радостни мигове!

Вярвайте в себе си и следвайте мечтите си!