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Провеждане на редовна поправителна сесия за учениците

01 юли 2020 06:37, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 40

Уважаеми ученици,

в прикачения към новината файл ще намерите информация за провеждането на редовна поправителна сесия в Основно училище "Панайот Хитов".

Файлове

Редовна поправителна сесия [96.9KB]

Portable Document Format File

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