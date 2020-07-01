Провеждане на редовна поправителна сесия за учениците

ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Уважаеми ученици,

в прикачения към новината файл ще намерите информация за провеждането на редовна поправителна сесия в Основно училище "Панайот Хитов".

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