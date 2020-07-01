„Прекъсване на водоподаването на част от кв. „Ново Село„

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 01.07.2020г. /Сряда/ до 15:00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село„ в района на улица „Карандила„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.