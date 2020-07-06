Прекъсване водоподаването на част от р-н Нова Загора-села

ВиК-Сливен преди 41 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на магистрален водопровод на 05.07.2020г.(неделя) от 23:00ч. до 20:00ч. на 07.07.2020г.(вторник) ще бъде прекъснато водоподаването на следните населени места-с.Любенова махала, с.Любенец, с.Млекарево, с.Богданово, с.Радецки, с.Бял кладенец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.