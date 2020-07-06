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ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

06 юли 2020 10:13, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 18 минути, брой четения: 7

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

 

Записването на новоприетите ученици ще бъде до 16.07.2020 г./четвъртък/ вкл. от 08.00 часа до 18.00 часа в сградата на голяма езикова – първи етаж, кабинет № 11.

 

С цел да се избегне струпване и да се спазят всички противоепидемични мерки, молим при изчакване да се спазва дистанция от 2 метра пред сградата на училището.

 

В сградата се влиза задължително с маски.

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