ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 18 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 7

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Записването на новоприетите ученици ще бъде до 16.07.2020 г./четвъртък/ вкл. от 08.00 часа до 18.00 часа в сградата на голяма езикова – първи етаж, кабинет № 11.

С цел да се избегне струпване и да се спазят всички противоепидемични мерки, молим при изчакване да се спазва дистанция от 2 метра пред сградата на училището.

В сградата се влиза задължително с маски.

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