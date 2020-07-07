Прекъсване на водоподаването на част от гр.Нова Загора.

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 07.07..2020г.(Вторник) до 13.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул.Димитър Благоев„ в гр Нова Загора.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.