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Почина Методий Григоров

10 юли 2020 14:57, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 50

С тъга научихме за кончината на Методий Григоров. Той бе един от знаковите учители в Езиковата гимназия, допринесъл много за изграждането и като училище с високи стандарти. Отличен за Почетен гражданин на Сливен.

Той с неговия хор достигна редица национални и международни отличия.

Поклон пред паметта му!

От Колектива на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" - Сливен

 

Поклонението ще се проведе на 11 юли - събота, от 13,30 до 15 часа в храм „Свети Димитър“.

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