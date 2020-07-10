Почина Методий Григоров

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

С тъга научихме за кончината на Методий Григоров. Той бе един от знаковите учители в Езиковата гимназия, допринесъл много за изграждането и като училище с високи стандарти. Отличен за Почетен гражданин на Сливен.

Той с неговия хор достигна редица национални и международни отличия.

Поклон пред паметта му!

От Колектива на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" - Сливен

Поклонението ще се проведе на 11 юли - събота, от 13,30 до 15 часа в храм „Свети Димитър“.