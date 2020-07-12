Прекъсване на водоподаването в с.Чинтулово

ВиК-Сливен преди 42 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 14

Днес 12.07 /неделя/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в селото от 10.00ч до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.