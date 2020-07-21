Прекъсване на водоподаването в района на бул. Хаджи Димитър

ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 3

Днес 21.07 /Вторник/ поради извършване на ремонтни работи е прекъснато водоподаването в района на булеварда и част от Центъра от 13:00ч. до 15:00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.