Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Днес 20.07/понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул. "Патриарх Евтимий" до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.