Прекъсване водоподаването на част от Южна промишлена зона

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12.06.2020г.(петък) до 14:00ч. е прекъснато водоподаването на част от Южна промишлена зона-на изток от бул."Цар Симеон".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.