Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливенският симфоничен оркестър с концерт на открито на 30 юли

20 юли 2020 15:32, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 33
Koncert

Сливенският симфоничен оркестър за пореден път ще зарадва почитателите на класическата музика с концерт. Събитието ще се състои на 30 юли, четвъртък от 19 часа.

В програмата на концертната вечер, която ще се проведе пред зала „Сливен“, са включени произведения от Йохан Щраус, Де Файя, Еманюел Шабрие, Калман, Габриел Форе, Бизе, Росини, Ел Л. Уебър. Диригент ще бъде маестро Димитър Караминков.

Входът е свободен.

« предишнаследваща »


 