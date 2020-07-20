Сливенският симфоничен оркестър с концерт на открито на 30 юли

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Сливенският симфоничен оркестър за пореден път ще зарадва почитателите на класическата музика с концерт. Събитието ще се състои на 30 юли, четвъртък от 19 часа.

В програмата на концертната вечер, която ще се проведе пред зала „Сливен“, са включени произведения от Йохан Щраус, Де Файя, Еманюел Шабрие, Калман, Габриел Форе, Бизе, Росини, Ел Л. Уебър. Диригент ще бъде маестро Димитър Караминков.

Входът е свободен.