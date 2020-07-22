Прекъсване водоподаването на с.Гергевец

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.07.2020г.(сряда) до 13.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Гергевец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.