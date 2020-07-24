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РИМ - Сливен с два одобрени проекта към МК
Вчера Министерството на културата публикува резултатите от проведена сесия за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация за 2020 г.
Сред одобрените за финансиране проекти са и тези, разработени от РИМ - Сливен, като общата сума, която предстои да бъде отпусната, е в размер на около 25 хил. лева. Във връзка с проектите ще бъде осъществено теренно издирване в землищата на селата Караново, Ковачите и Злати Войвода, както и ще бъдат продължени разкопките и проучвателните дейности на емблематичната за града ни късноантична и средновековна крепост Туида.
Научни ръководители на проектите са д-р Николай Сираков, директор на РИМ - Сливен, и д-р Веселин Игнатов, уредник в отдел "Археология" към институцията.