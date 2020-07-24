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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с.Градско

24 юли 2020 08:32, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 12

Днес 24-07 /петък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с. Градско до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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