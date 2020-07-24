Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре

ВиК-Сливен преди 26 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 12

Днес 24.07 /петък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с.Крушаре до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.