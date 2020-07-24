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В две населени места от община Нова Загора ще има спирки по направлението Стара Загора - Тополовград

24 юли 2020 14:06, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 24

Областният управител Чавдар Божурски ще съгласува маршрутно разписание, което ще увеличи възможностите за пътуване на жителите от две населени места в община Нова Загора.

Маршрутното разписание е от квотата на община Стара Загора. То е част от републиканската транспортна схема по направлението Стара Загора – Тополовград. Областната комисия по транспорт разгледа проект за промени в него, съгласно които са добавени нови спирки в гр. Раднево, област Стара Загора, и новозагорските села Пет могили и Новоселец, област Сливен. Това ще облекчи пътуването на работещите от двете малки населени места към Раднево, както и до други селища в Старозагорска и Хасковска област.

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