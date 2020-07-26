Прекъсване водоподаването на с.Гавраилово

ВиК-Сливен преди 41 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, поради проблем с ел. захранването на помпена станция с. Гавраилово на 26.03.2020г. (неделя) до отстраняване е прекъснато водоподаването на с.Гавраилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.