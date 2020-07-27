Прекъсване водоподаването на с.Скобелево

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонтна дейност по преместване на водопровод на 27.07.2020г.(Понеделник)от 10.30 ч. до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Скобелево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.