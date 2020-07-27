Прекъсване водоподаването на с.Новачево.

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.07.2020г.(Понеделник) до 15.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Новачево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.