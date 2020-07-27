Четирима в болница след катастрофи през почивните дни

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 15 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 17

Четирима души, пострадали при катастрофи, са приети в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ за периода 24-26 юли. Първият пациент е 69-годишна жена, която по-късно е починала от тежките травми, несъвместими с живота. Мъж на 73 години е в отделението по реанимация със съчетана травма. Тази сутрин състоянието му е стабилно. Също в реанимация е младеж на 18 години с травми на крайниците, корема и гърдите. Претърпял е операция на подбедрицата. Друг 18-годишен младеж е настанен в неврохирургия с мозъчно сътресение.

За посочения период спешна помощ в болницата са потърсили 136 души, от които 57 са хоспитализирани. Извършени са 18 операции и 13 раждания.