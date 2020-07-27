Прекъсване на водоподаването в част от кв. „Даме Груев„

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.07.2020г.(Понеделник) от 09:30ч до 12:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. „Даме Груев„ в района на бл 23; 24...

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.