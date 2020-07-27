Цена на БГВ

Топлофикация-Сливен преди 48 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 26

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме всички потребители на битова гореща вода (битови и стопански), че ще се запази стойността на пределната цена в размер на 9,00лв./куб.м. с ДДС за всички оставащи месеци до началото на отоплителен сезон 2020/2021г.