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Цена на БГВ

27 юли 2020 13:45, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 48 минути, брой четения: 26
BGV

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме всички потребители на битова гореща вода (битови и стопански), че ще се запази стойността на пределната цена в размер на 9,00лв./куб.м. с ДДС за всички оставащи месеци до началото на отоплителен сезон 2020/2021г.

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