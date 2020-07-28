Прекъсване на водоподаването с.Калояново

ВиК-Сливен преди 46 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 17

Днес 28.07 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Калояново до 16.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.