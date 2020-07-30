Възможно нарушаване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради профилактика на 30.07.2020г. (четвъртък) до 17.00ч. е възможно нарушаване водоподаването на кв.Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.