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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на бул. "Хаджи Димитър" на 31.07.2020г.

30 юли 2020 16:21, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по "Воден Цикъл" на 31.07.2020г.(петък) от 08:00ч. до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на бул. "Хаджи Димитър", ул."Охрид" и ул."Мишо Тодоров".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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