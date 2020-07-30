Прекъсване водоподаването в района на бул. "Хаджи Димитър" на 31.07.2020г.

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по "Воден Цикъл" на 31.07.2020г.(петък) от 08:00ч. до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на бул. "Хаджи Димитър", ул."Охрид" и ул."Мишо Тодоров".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.