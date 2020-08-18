Нарушено водоподаване в с.Селеминово

ВиК-Сливен преди 37 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 18.08.2020 г.до 15.00 часа поради извършване на авариен ремонт на помпена станция с. Селеминово ще бъде спряно водоподаването .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.