Прекъсване водоподаването на с.Струпец

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03.08.2020г.(понеделник) до 15.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Струпец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.